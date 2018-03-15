Жительница края отравилась наркотиками и попала в колонию за их распространение
На скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница Норильска.
На скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница Норильска.
За сбыт наркотиков 40-летнюю жительницу Норильска осудили к 8 годам лишения свободы, сообщили 15 марта в
Преступления, за которые судили женщину, она совершила в 2017 году. Установлено, что в период с 27 апреля по 28 августа она продавала наркотические средства жителям Норильска. А 31 июля она попала с отравлением в наркодиспансер. Врачи нашли у пациентки наркотическое средство в крупном размере, которое она купила и хранила при себе для личного употребления.
В судебном заседании женщина полностью признала свою вину.
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