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11:04 (мск), источник: Newslab.ru

Жительница края отравилась наркотиками и попала в колонию за их распространение

На скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница Норильска.

За сбыт наркотиков 40-летнюю жительницу Норильска осудили к 8 годам лишения свободы, сообщили 15 марта в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. О каких именно запрещенных веществах идет речь, в надзорном ведомстве не уточняют.

Преступления, за которые судили женщину, она совершила в 2017 году. Установлено, что в период с 27 апреля по 28 августа она продавала наркотические средства жителям Норильска. А 31 июля она попала с отравлением в наркодиспансер. Врачи нашли у пациентки наркотическое средство в крупном размере, которое она купила и хранила при себе для личного употребления.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину.

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