Полицейские нашли мальчика, пропавшего под Омском после урока
Он уехал в областной центр к своему знакомому.
Он уехал в областной центр к своему знакомому.
Полицейские нашли 15-летнего мальчика, пропавшего в селе Красноярка. Напомним, подросток из приемной семьи пошел на учебу, но ни днем, ни поздним вечером домой не вернулся. Как оказалось, школьник пропал после первого урока. Перед исчезновением он спросил у своей одноклассницы, как добраться до Омска.
Как сообщили в областном УМВД, вчера около 20 часов 15-летнего ребенка нашли.
— Подросток находился у родственников знакомого в Ленинском округе, — прокомментировали в полиции. — За время отсутствия противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего не совершено. После профилактической беседы молодой человек передан законному представителю.
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