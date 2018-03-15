Полицейские нашли мальчика, пропавшего под Омском после урока

Полицейские нашли 15-летнего мальчика, пропавшего в селе Красноярка. Напомним, подросток из приемной семьи пошел на учебу, но ни днем, ни поздним вечером домой не вернулся. Как оказалось, школьник пропал после первого урока. Перед исчезновением он спросил у своей одноклассницы, как добраться до Омска.