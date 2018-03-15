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10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские нашли мальчика, пропавшего под Омском после урока

Он уехал в областной центр к своему знакомому.

Полицейские нашли 15-летнего мальчика, пропавшего в селе Красноярка. Напомним, подросток из приемной семьи пошел на учебу, но ни днем, ни поздним вечером домой не вернулся. Как оказалось, школьник пропал после первого урока. Перед исчезновением он спросил у своей одноклассницы, как добраться до Омска.

Как сообщили в областном УМВД, вчера около 20 часов 15-летнего ребенка нашли.

— Подросток находился у родственников знакомого в Ленинском округе, — прокомментировали в полиции. — За время отсутствия противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего не совершено. После профилактической беседы молодой человек передан законному представителю.

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