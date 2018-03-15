В Омске крупное ДТП у Телецентра блокировало движение
Столкнулись 4 машины.
Столкнулись 4 машины.
Огромная пробка образовалась на подъезде к городку Нефтяников днем четверга в Омске. В районе Телецентра произошла крупная авария. Столкнулись сразу 4 машины. Фрагменты авто разлетелись на несколько десятков метров. А разбитые машины перекрыли половину дороги в одну и другую стороны. Естественно, все это вызвало осложнение в движении. Другие водители вынуждены объезжать попавших в аварию по обочине или по встречной полосе.
Кто виновник этой аварии, пока неизвестно. Однако на фото, которое появилось в социальных сетях, видно, что в ДТП попала машина одной из городских служб такси. О пострадавших в происшествии тоже пока ничего не сообщается.
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