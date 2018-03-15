В Ростовской области два рыбака погибли, провалившись под лед
Днем 14 марта в Волгодонске Ростовской области два человека провалились под лед и утонули.
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Днем 14 марта в Волгодонске Ростовской области два человека провалились под лед и утонули.
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ЧП произошло в районе 15-го котлована на реке Дон. Спасатели четыре раза погружались под воду. Тела погибших были подняты со дна водоема в 16 часов.
У погибших при себе не было документов, опознать пока удалось только одного.
Как сообщали Юга.ру, днем ранее, 13 марта в районе Яры Веселовского водохранилища провалились под лед трое рыбаков, двое из которых погибли.
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