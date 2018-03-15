В Ростовской области два рыбака погибли, провалившись под лед

В пресс-службе департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона рассказали, что сообщение о гибели двух человек поступило на пульт дежурного в 14:10.

ЧП произошло в районе 15-го котлована на реке Дон. Спасатели четыре раза погружались под воду. Тела погибших были подняты со дна водоема в 16 часов.

У погибших при себе не было документов, опознать пока удалось только одного.