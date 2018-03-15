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10:41 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области два рыбака погибли, провалившись под лед

Днем 14 марта в Волгодонске Ростовской области два человека провалились под лед и утонули.

В пресс-службе департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона рассказали, что сообщение о гибели двух человек поступило на пульт дежурного в 14:10.

ЧП произошло в районе 15-го котлована на реке Дон. Спасатели четыре раза погружались под воду. Тела погибших были подняты со дна водоема в 16 часов.

У погибших при себе не было документов, опознать пока удалось только одного.

Как сообщали Юга.ру, днем ранее, 13 марта в районе Яры Веселовского водохранилища провалились под лед трое рыбаков, двое из которых погибли.

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