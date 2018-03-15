Кражу золотых украшений почти на 250 тысяч рублей раскрыли в Зернограде

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о краже ювелирных изделий в полицию заявил один из жителей города. По словам мужчины, его супруга хотела надеть украшения, но их не оказалось на месте.

Правоохранители выяснили, что следов взлома на входной двери квартиры потерпевших нет.

По отпечаткам пальцам с места преступления полицейские определили, что к хищению ювелирных изделий причастен 23-летний знакомый семейной пары.

Молодой человек знал, где хранятся украшения, и похитил их, проникнув в квартиру через оставленную по невнимательности открытой дверь.

Сообщается, что одну часть похищенного подозреваемый спрятал у себя дома, другую — в нежилом доме в Батайске.