На улице Черняховского в Калининграде такси врезалось в микроавтобус
Утром в четверг, 15 марта, на улице Черняховского произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Утром в четверг, 15 марта, на улице Черняховского произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, водитель такси марки «Шкода» врезался в микроавтобус «Ниссан».
По предварительным данным, никто из людей серьёзно не пострадал. Машины получили незначительные повреждения.
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