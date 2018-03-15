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10:42 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Черняховского в Калининграде такси врезалось в микроавтобус

Утром в четверг, 15 марта, на улице Черняховского произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Источник: Калининград.Ru

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, водитель такси марки «Шкода» врезался в микроавтобус «Ниссан».

По предварительным данным, никто из людей серьёзно не пострадал. Машины получили незначительные повреждения.

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