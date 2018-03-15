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10:39 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке лжепредприниматель получил 8 лет строгого режима

Мужчина неоднократно судим.

Во Владивостоке суд Первореченского района вынесен приговор мошеннику за дилерские продажи автомобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой Прокуратуру Приморского края.

Ранее неоднократно судимый житель Уссурийска был признан виновным в мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Мужчина предлагал потерпевшим помощь в купле-продаже автомобилей. Лжепредприниматель обещал покупателям приобрести для них три авто марок Toyota Mark X, Lexus 470 и Toyota Sai. Переданные деньги мужчина присваивал себе.

Помимо этого, мужчина обещал приобрести потерпевшим Apple iPhone 6, якобы конфискованные таможней.

Всего мошеннику удалось похитить около 960 тысяч рублей. Эта сумма в размере 963 тысяч рублей будет взыскана с осуждённого.

Подсудимый был признан виновным. Ему было назначено 6 лет лишения свободы, но с учётом ранее постановленного приговора по другому делу окончательным сроком стало 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного 963 тысяч рублей.

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