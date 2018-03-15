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10:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Во время покушения на Тимониченко Дудко был дома

Уверяет новый свидетель.

На заседании Свердловского облсуда новый свидетель дал показания в защиту Дудко. Владислав Мезенин был соседом обвиняемого в покушении на убийство, передает корреспондент «Уралинформбюро» из зала суда. Сейчас мужчина живет в Израиле, поэтому на суд первой инстанции прилететь не смог.

По словам Мезенина, утром 19 февраля 2016 года, когда в генерала Бориса Тимониченко стреляли, Олег Дудко был дома. В тот день свидетель слышал, как в 8 утра подсудимый ругался со своей сожительницей Анжелой, а в в 10 утра он с Дудко столкнулся в общем коридоре.

22 февраля в 4 утра, по словам Мезенина, за Дудко приехали силовики, а его самого вызвали быть понятым. При этом, по словам свидетеля, в бумагах значилась другое имя — якобы задержать СОБР должен был некого Олега Ефремова. На замечание свидетеля силовики не отреагировали.

Мезенину показали в суде кадры с камеры видеонаблюдения из дома Тимониченко, на которых запечатлен стрелявший. Свидетель не признал в нем Дудко. Особо он отметил, что в ходе расследования дела у него не брали показания.

На этом первое заседание по рассмотрению апелляции Олега Дудко закончилось. Следующее назначено на 29 марта.

Сам Дудко считает, что протоколы допроса свидетелей были подменены. По его словам, в феврале, сразу после покушения, следователи общались лишь с женой Тимониченко. Еще троих свидетелей опросили в июне. Обвиняемый подал ходатайство о допросе семи соседей генерала, которые оказывали помощь раненому.

Адвокаты потерпевших и прокурор считают доводы Дудко необоснованными. Гособвинитель попросил оставить приговор без изменений.

В экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко стреляли в подъезде его дома на Родонитовой. Медикам удалось спасти его. Ранее Чкаловский райсуд уральской столицы приговорил Дудко к 13 годам колонии строгого режима.

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