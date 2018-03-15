Во время покушения на Тимониченко Дудко был дома
Уверяет новый свидетель.
Уверяет новый свидетель.
На заседании Свердловского облсуда новый свидетель дал показания в защиту Дудко. Владислав Мезенин был соседом обвиняемого в покушении на убийство, передает корреспондент «Уралинформбюро» из зала суда. Сейчас мужчина живет в Израиле, поэтому на суд первой инстанции прилететь не смог.
По словам Мезенина, утром 19 февраля 2016 года, когда в генерала Бориса Тимониченко стреляли, Олег Дудко был дома. В тот день свидетель слышал, как в 8 утра подсудимый ругался со своей сожительницей Анжелой, а в в 10 утра он с Дудко столкнулся в общем коридоре.
22 февраля в 4 утра, по словам Мезенина, за Дудко приехали силовики, а его самого вызвали быть понятым. При этом, по словам свидетеля, в бумагах значилась другое имя — якобы задержать СОБР должен был некого Олега Ефремова. На замечание свидетеля силовики не отреагировали.
Мезенину показали в суде кадры с камеры видеонаблюдения из дома Тимониченко, на которых запечатлен стрелявший. Свидетель не признал в нем Дудко. Особо он отметил, что в ходе расследования дела у него не брали показания.
На этом первое заседание по рассмотрению апелляции Олега Дудко закончилось. Следующее назначено на 29 марта.
Адвокаты потерпевших и прокурор считают доводы Дудко необоснованными. Гособвинитель попросил оставить приговор без изменений.
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