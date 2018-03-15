В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 15 человек
В Екатеринбурге 15 марта поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Бардина, 23. Возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажного дома.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Екатеринбурге 15 марта поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Бардина, 23. Возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажного дома.
Пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.
С помощью специальных масок спасены 15 человек, в том числе четыре ребенка. Мужчина выбрался из квартиры, где был пожар, через окно на козырек подъезда.
Пожар был потушен в течение четырёх минут.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.