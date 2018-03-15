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10:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 15 человек

В Екатеринбурге 15 марта поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Бардина, 23. Возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажного дома.

Пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

С помощью специальных масок спасены 15 человек, в том числе четыре ребенка. Мужчина выбрался из квартиры, где был пожар, через окно на козырек подъезда.

Пожар был потушен в течение четырёх минут.

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