В Калининграде сбили 14-летнего подростка, мальчик в больнице

В Калининграде сбили 14-летнего подростка, мальчик в больнице

В областном центре в результате ДТП пострадал 14-летний подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщил источник в экстренных службах города.