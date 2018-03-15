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17:39 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде сбили 14-летнего подростка, мальчик в больнице

В областном центре в результате ДТП пострадал 14-летний подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщил источник в экстренных службах города.

Авария произошла в четверг около 13:40 на ул. Ярославской, 13−15. Мальчика сбил легковой автомобиль.

В результате наезда подросток получил закрытый перелом левой ключицы, он был госпитализирован в травматологическое отделение детской областной больницы.

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