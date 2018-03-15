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10:48 (мск), источник: Вести.Ru

В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось золото

В Якутске у грузового самолета Ан-12 при взлете воздушным потоком оторвало створку люка. Экипаж принял решение о возвращении, самолет благополучно приземлился в аэропорту поселка Маган. Самолет вез 9 тонн золота, его большая часть вывалилась на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, во время взлета у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

В настоящее время проводится проверка причин ЧП. Известно, что к вылету самолет готовили техники, которые входят в состав экипажа.

По данным Telegram-канала Mash, самолет перевозил 9 тонн золота. Его большая часть вывалилась во время аварии. Сейчас его пытаются собрать по взлетно-посадочной полосе.

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7 комментариевк этой статье
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