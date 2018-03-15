В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось золото
В Якутске у грузового самолета Ан-12 при взлете воздушным потоком оторвало створку люка. Экипаж принял решение о возвращении, самолет благополучно приземлился в аэропорту поселка Маган. Самолет вез 9 тонн золота, его большая часть вывалилась на
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