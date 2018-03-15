Омские пожарные спасли работника котельной, оказавшегося под завалами после взрыва газа
ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Омские пожарные спасли мужчину, на которого после взрыва газа в котельной рухнула стена, сообщили ТАСС в
ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Омские пожарные спасли мужчину, на которого после взрыва газа в котельной рухнула стена, сообщили ТАСС в
«Сегодня ночью в здании котельной в Кировском округе Омска произошел хлопок газовоздушной смеси. Прибывшие пожарные обнаружили, что
По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре поступило в 01:11 местного времени (22:11 мск). В спасательной операции принимали участие 55 человек личного состава.
«Опасность пожара заключалась в том, что пары растекшегося мазута заполняли помещение, в любом момент снова мог произойти взрыв, в результате которого могли пострадать люди, а здание котельной было бы разрушено. Благодаря правильным действиям распространения пожара и повторного взрыва удалось избежать», — рассказал представитель МЧС.
На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло более трех часов.
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