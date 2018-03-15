В Калининградской области зарегистрирован очередной случай АЧС

Вирус АЧС был выделен в патологическом материале от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства, расположенного в Нестеровском районе. Сейчас в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы.

Напомним, первый случай обнаружения АЧС в дикой среде был зарегистрирован в ноябре 2017 года на территории охотхозяйства в Багратионовском районе. Затем случаи выявления АЧС регистрировались в Гурьевском районе, Ладушкинском округе и Калининграде.