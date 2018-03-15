В Калининградской области зарегистрирован очередной случай АЧС
На территории Калининградской области зарегистрирован очередной случай африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает
На территории Калининградской области зарегистрирован очередной случай африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает
Вирус АЧС был выделен в патологическом материале от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства, расположенного в Нестеровском районе. Сейчас в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы.
Напомним, первый случай обнаружения АЧС в дикой среде был зарегистрирован в ноябре 2017 года на территории охотхозяйства в Багратионовском районе. Затем случаи выявления АЧС регистрировались в Гурьевском районе, Ладушкинском округе и Калининграде.
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