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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининградской области зарегистрирован очередной случай АЧС

На территории Калининградской области зарегистрирован очередной случай африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Вирус АЧС был выделен в патологическом материале от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства, расположенного в Нестеровском районе. Сейчас в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы.

Напомним, первый случай обнаружения АЧС в дикой среде был зарегистрирован в ноябре 2017 года на территории охотхозяйства в Багратионовском районе. Затем случаи выявления АЧС регистрировались в Гурьевском районе, Ладушкинском округе и Калининграде.

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