В результате короткого замыкания на АЗС произошел крупный пожар

В результате принятых мер пожар был потушен. Во время пожара оператор данной заправочной станции получил телесные ожоги и был госпитализирован в больницу, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

Напомним, что работники АЗС, в процессе своей профессиональной деятельности регулярно контактируют с горючими веществами. Условия труда на автозаправочных станциях будут безопасными только в том случае, если сотрудники, работающие на АЗС, соблюдают все правила технической эксплуатации автозаправочного оборудования и требования техники безопасности на АЗС.