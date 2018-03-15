Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Лолита исполнила «безумный» танец прямо в аэропорту
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12:19 (мск), источник: Podrobno.uz

В результате короткого замыкания на АЗС произошел крупный пожар

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В районе Чартак Наманганской области на АЗС произошел пожар из-за короткого замыкания в компрессоре двигателя по заправке пропановым газом.

Источник: Podrobno.uz

В результате принятых мер пожар был потушен. Во время пожара оператор данной заправочной станции получил телесные ожоги и был госпитализирован в больницу, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

Напомним, что работники АЗС, в процессе своей профессиональной деятельности регулярно контактируют с горючими веществами. Условия труда на автозаправочных станциях будут безопасными только в том случае, если сотрудники, работающие на АЗС, соблюдают все правила технической эксплуатации автозаправочного оборудования и требования техники безопасности на АЗС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Узбекистан и Казахстан доведут товарооборот до $5 млрд к 2020 году
Из грузового Ан-12 при взлёте посыпались золотые слитки
МИД назвал обвинения Британии по делу Скрипаля сумасшедшими
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось 9 тонн золота
Лондон заявил о наличии доказательств вины РФ по «делу Скрипаля»
Производитель «Путинки» останавливает производство
Путин анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году
Собчак: Запад должен наказывать российских чиновников
Дачи, квартиры, гаражи. Как поменяют кадастровую оценку?
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь