В результате короткого замыкания на АЗС произошел крупный пожар
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В районе Чартак Наманганской области на АЗС произошел пожар
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В районе Чартак Наманганской области на АЗС произошел пожар
В результате принятых мер пожар был потушен. Во время пожара оператор данной заправочной станции получил телесные ожоги и был госпитализирован в больницу, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.
Напомним, что работники АЗС, в процессе своей профессиональной деятельности регулярно контактируют с горючими веществами. Условия труда на автозаправочных станциях будут безопасными только в том случае, если сотрудники, работающие на АЗС, соблюдают все правила технической эксплуатации автозаправочного оборудования и требования техники безопасности на АЗС.
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