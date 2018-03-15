Автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае

«Легковой автомобиль двигался от поселка Октябрьского в сторону Советской Гавани. В районе 33-го километра автомобиль занесло на скользкой дороге, и он врезался в придорожный сугроб. После столкновения машину откинуло на встречный рейсовый автобус, от которого она отскочила на обочину. В результате аварии машины получили механические повреждения. Пассажиры в салоне автобуса не пострадали. По предварительной информации, причиной ДТП стал гололед», — сказала начальник отделения пропаганды по безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД Нина Баталова.