Автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае
По предварительной версии, причиной дорожной аварии стал гололед.
По предварительной версии, причиной дорожной аварии стал гололед.
Сегодня утром в районе 33-го километра трассы Советская Гавань — Монгохто случилось сразу два ДТП: одна легковая машина столкнулась с рейсовым автобусом, а другая «догнала» микрогрузовик, сообщает портал «Губерния».
Обстоятельства происшествия с автобусом прокомментировали в краевом управлении ГИБДД.
Очевидец Олег Андреев уточнил, что
«Я ехал в сторону Советской Гавани. Пробка была по обоим направлениям движения. Позже выяснилось, что моя полоса стояла
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