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12:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае

По предварительной версии, причиной дорожной аварии стал гололед.

Сегодня утром в районе 33-го километра трассы Советская Гавань — Монгохто случилось сразу два ДТП: одна легковая машина столкнулась с рейсовым автобусом, а другая «догнала» микрогрузовик, сообщает портал «Губерния».

Обстоятельства происшествия с автобусом прокомментировали в краевом управлении ГИБДД.

«Легковой автомобиль двигался от поселка Октябрьского в сторону Советской Гавани. В районе 33-го километра автомобиль занесло на скользкой дороге, и он врезался в придорожный сугроб. После столкновения машину откинуло на встречный рейсовый автобус, от которого она отскочила на обочину. В результате аварии машины получили механические повреждения. Пассажиры в салоне автобуса не пострадали. По предварительной информации, причиной ДТП стал гололед», — сказала начальник отделения пропаганды по безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД Нина Баталова.

Очевидец Олег Андреев уточнил, что из-за двух аварий на трассе образовался затор.

«Я ехал в сторону Советской Гавани. Пробка была по обоим направлениям движения. Позже выяснилось, что моя полоса стояла из-за аварии автобуса и легковушки, а вторая встала из-за того, что седан, который ехал со стороны Совгавани, врезался в микрогрузовик», — рассказал житель Ванино Олег Андреев.

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