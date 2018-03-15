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11:56 (мск), источник: VN.ru

СКР расследует смерть матери с младенцем в роддоме Новосибирска

В Новосибирске 13 марта в родильном отделении одной из больниц Заельцовского района умерла 33-летняя роженица и ее новорожденный ребенок. Обстоятельства гибели изучают в Следственном комитете России.

«Организована уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 13 марта 2018 года в родильном отделении одной из больниц Новосибирска 33-летней роженицы и ее новорожденного ребенка, — сообщил представитель СУ СКР по области Дмитрий Чечулин. —  В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Добавим, что на этой неделе Новосибирск посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая отметила в городе «снижение смертности, особенно младенческой». По словам министра, за 2017 год младенческую смертность удалось сократить на 20 процентов.

А в 2015 году в Новосибирске суд вынес решение по иску о возмещении вреда здоровью новорожденному. Истцами являлись оператор ГТРК «Новосибирск» Роман Шулик и его супруга Анастасия. Женщине составили стандартный план родов через естественные родовые пути без учета размеров плода и несоответствия плода и особенностей строения таза. Через трое суток пациентка родила сына, который появился на свет в крайне тяжелом состоянии. Суд подтвердил, что вина лежит на медиках. В пользу Анастасии и Романа с перинатального центра Новосибирска была взыскана компенсация морального вреда, причиненного ребенку, в сумме 1 850 000 рублей. Плюс штраф в доход семьи в сумме 750 000 рублей.

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