Водитель Kia погиб в массовом ДТП в Городецком районе Нижегородской области

Управлявший Kia, совершая обгон, выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с ГАЗ 3302 и ВАЗ 2115.

Виновник аварии погиб, водитель ГАЗ получил переломы и закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.