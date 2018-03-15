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11:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель Kia погиб в массовом ДТП в Городецком районе Нижегородской области

По сведениям региональной госавтоинспекции, ЧП произошло 14 марта в 18:55 на 4 км. трассы Городец- Ковернино.

Управлявший Kia, совершая обгон, выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с ГАЗ 3302 и ВАЗ 2115.

Виновник аварии погиб, водитель ГАЗ получил переломы и закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что два человека погибли по вине пьяного водителя в Вознесенском районе Нижегородской области.

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