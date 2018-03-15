Водитель Kia погиб в массовом ДТП в Городецком районе Нижегородской области
По сведениям региональной госавтоинспекции, ЧП произошло 14 марта в 18:55 на 4 км. трассы Городец- Ковернино.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
По сведениям региональной госавтоинспекции, ЧП произошло 14 марта в 18:55 на 4 км. трассы Городец- Ковернино.
Управлявший Kia, совершая обгон, выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с ГАЗ 3302 и ВАЗ 2115.
Виновник аварии погиб, водитель ГАЗ получил переломы и закрытую
Ранее сообщалось, что два человека погибли по вине пьяного водителя в Вознесенском районе Нижегородской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.