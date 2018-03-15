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12:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Омоновец на прогулке задержал вора в Челябинске

Оказалось, что злоумышленник уже примелькался полиции ранее.

14 марта воришке, который решил обчистить супермаркет в Ленинском районе, крупно не повезло. Он набил карманы пуховика дорогими продуктами и бросился наутек. Следом за ним с криками кинулась продавщица. Заслышав женщину в беде, на помощь примчался крепкий парень.

Челябинец в два счета догнал и профессионально скрутил беглеца. Оказалось, что герой служит бойцом ОМОН. В тот день у него был выходной и он просто прогуливался по улице.

— Полицейские изъяли из куртки 31-летнего задержанного похищенный товар стоимостью более 2 000 руб. Также установлено, что гражданина ищет МВД Миасса за аналогичное преступление, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

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