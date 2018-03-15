Омоновец на прогулке задержал вора в Челябинске

14 марта воришке, который решил обчистить супермаркет в Ленинском районе, крупно не повезло. Он набил карманы пуховика дорогими продуктами и бросился наутек. Следом за ним с криками кинулась продавщица. Заслышав женщину в беде, на помощь примчался крепкий парень.

Челябинец в два счета догнал и профессионально скрутил беглеца. Оказалось, что герой служит бойцом ОМОН. В тот день у него был выходной и он просто прогуливался по улице.