Омоновец на прогулке задержал вора в Челябинске
Оказалось, что злоумышленник уже примелькался полиции ранее.
Оказалось, что злоумышленник уже примелькался полиции ранее.
14 марта воришке, который решил обчистить супермаркет в Ленинском районе, крупно не повезло. Он набил карманы пуховика дорогими продуктами и бросился наутек. Следом за ним с криками кинулась продавщица. Заслышав женщину в беде, на помощь примчался крепкий парень.
Челябинец в два счета догнал и профессионально скрутил беглеца. Оказалось, что герой служит бойцом ОМОН. В тот день у него был выходной и он просто прогуливался по улице.
— Полицейские изъяли из куртки 31-летнего задержанного похищенный товар стоимостью более 2 000 руб. Также установлено, что гражданина ищет МВД Миасса за аналогичное преступление, — рассказали в
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