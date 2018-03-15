В Башкирии выдали кредит по поддельному паспорту

— Нашему общественнику выдали пять тысяч рублей по паспорту его знакомого, специально одолженного для этой акции. При том, что стояла уфимская прописка, при том, что владелец паспорта и заемщик были абсолютно не похожи друг на друга, у сотрудников офиса микрозаймов вопросов не возникло, — рассказала на сегодняшней пресс-конференции координатор проекта в Башкирии Гульнур Кульсарина.

Конечно, займ тут же вернули, выдавшей кредит сотруднице указали на ошибку, информацию направили для дальнейшего принятия мер в местный муниципалитет и отделение Нацбанка по РБ.

— В рамках своей деятельности мы проверяем выполнение закона о защите прав потребителей и контролируем качество услуг населению. Это касается не только офисов микрозаймов, но и магазинов, аптек, предприятий общественного питания. Выезжаем к ним с проверками, рейдами по всей республике, а также ведем прием граждан. В каждом городе и районе у нас есть свои представители. Все эти люди занимаются этой работой на общественных началах, — пояснила Гульнур Кульсарина.

По словам председателя общественного совета проекта «Народный контроль» Алексея Прокофьева, основная задача их организации помочь населению в защите своих прав, как потребителей.

— Мы, конечно, не можем подменить собой надзорные органы, мы лишь фиксируем нарушения и направляем к ним для разбирательства. Штрафовать, принимать меры — таких функций у нас нет. Мы также работаем по жалобам людей, которые пишут нам в наши группы в соцсетях, обращаются на «горячую линию» и через мессенджеры. Мы их консультируем по разным вопросам, — говорит Прокофьев.

По словам общественников, самое большое число нарушений они фиксируют в общепите, расположенном в местах предоставления туристических услуг. Здесь у сотрудников отсутствует спецодежда, продукты зачастую могут храниться на полу, нет уголка потребителя, нет санитарного контроля за приготовлением еды и так далее. В продуктовых магазинах самые частые нарушения: продажа продукции с вышедшим сроком хранения, неправильное товарное соседство, несоответствие ценников.

— При этом, как правило, сотрудники магазинов, аптек и кафе адекватно реагируют на наши замечания, записывают их, начинают тут же исправлять. Чего не скажешь про те же офисы микрозаймов — их работники просто берут и покидают рабочее место или же начинают грубить нам, нецензурно выражаться, — отметил Алексей Прокофьев.

Всего в прошлом году общественники провели более 200 рейдов, были охвачены все муниципальные образования республики.