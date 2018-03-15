В общественной бане в Петербурге скончался известный художник.

Как сообщают в правоохранительных органах, инцидент произошел в среду, 14 марта. Около 17 часов при входе в «Балтийские бани» на улице Шкапина прохожие обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти. Позже сотрудники полиции установили личность погибшего.