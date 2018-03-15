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12:07 (мск), источник: Кубань 24

Под Усть-Лабинском в ДТП с двумя машинами пострадали пять человек

Авария произошла утром 15 марта.

По словам очевидцев, «Газель» с дорожными рабочими разворачивалась, когда в нее врезался автомобиль. Микроавтобус перевернулся и вылетел в кювет. Оба автомобиля загорелись.

По неподтвержденным данным, в ДТП пострадали пять человек, жертв нет. Правоохранители выясняют подробности аварии.

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