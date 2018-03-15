Годовалая девочка обгорела на пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.



Пожар произошел 14 марта после 2 часов ночи в пятиэтажке на улице Героя Попова. К моменту прибытия пожарных в одной из квартир на первом этаже происходило открытое горение. В горящей квартире была обнаружена 32-летняя женщина и ее дочь 2017 г. р. Их вывели на улицу. Женщину госпитализировали с отравлением дымом, девочку — с ожогами 2% тела 1−3 степени. Из соседней квартиры была спасена 29-летняя женщина, которую тоже госпитализировали с отравлением дымом.



Всего пожарные эвакуировали 27 человек, среди которых 8 детей. Квартира обгорела на площади 15 кв.м. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.



