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11:56 (мск), источник: Newsroom24.ru

Годовалая девочка обгорела на пожаре в Ленинском районе

Также пожарные спасли ее мать и соседку.

Годовалая девочка обгорела на пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел 14 марта после 2 часов ночи в пятиэтажке на улице Героя Попова. К моменту прибытия пожарных в одной из квартир на первом этаже происходило открытое горение. В горящей квартире была обнаружена 32-летняя женщина и ее дочь 2017 г. р. Их вывели на улицу. Женщину госпитализировали с отравлением дымом, девочку — с ожогами 2% тела 1−3 степени. Из соседней квартиры была спасена 29-летняя женщина, которую тоже госпитализировали с отравлением дымом.

Всего пожарные эвакуировали 27 человек, среди которых 8 детей. Квартира обгорела на площади 15 кв.м. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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