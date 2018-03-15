Хакеры атаковали сайт проекта «Перехват"
Утром 15 марта сайт белорусского
Утром 15 марта сайт белорусского
Официальных комментариев по поводу действий хакеров и взлома сайта пока не поступало.
На данный момент по адресам www.перехват.бел и perehvat.gov.by сайт проекта не доступен, браузеры выдают ошибку.
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