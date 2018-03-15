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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Хакеры атаковали сайт проекта «Перехват"‍

Утром 15 марта сайт белорусского интернет-проекта #перехват был подвержен кибератаке. С самого утра на главной странице сайта была размещена картинка с заголовком «Российско-белорусское сотрудничество», а на ней логотип с подписью «Ukrainian Cyber Forces».

Источник: Комсомольская правда

Официальных комментариев по поводу действий хакеров и взлома сайта пока не поступало.

На данный момент по адресам www.перехват.бел и perehvat.gov.by сайт проекта не доступен, браузеры выдают ошибку.

Интернет-проект «Перехват» — это неформальный, неюридический, общественный инструмент противодействия правонарушениям в Беларуси общественностью. Автор проекта — Александр Ластовский, говорится на сайте проекта.

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