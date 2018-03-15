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12:22 (мск), источник: Newslab.ru

Летевший в Красноярск самолет разбросал золотые слитки по взлетной полосе

Собрать удалось больше трех тонн разбросанных по взлетной полосе золотых слитков.

В аэропорту Якутска самолет рассыпал слитки золота из-за неисправной створки грузового люка. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» должен был привезти в Красноярск груз золота с чукотского рудника «Купол». Драгоценный металл принадлежит Чукотской горно-геологической компании. На борту находилось 9,3 тонн золота в слитках.

В Якутске самолет совершил посадку для дозаправки, но при взлете, из-за неправильной фиксации груза, у него оторвало часть грузового люка. Обломок упал рядом с местным авторынком на свободный от построек и машин участок. Самолет после этого благополучно сел в аэропорту «Маган».

Груз частично рассыпался по взлетно-посадочной полосе. Местные СМИ сообщили, что обнаружить удалось 172 слитка, каждый по 20 кг весом (3440 кг). Всё ли золото удалось собрать, неизвестно.

Жертв и пострадавших в происшествии нет. Проверку авиационного инцидента начали следователи транспортного следственного управления. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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