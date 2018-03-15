Летевший в Красноярск самолет разбросал золотые слитки по взлетной полосе
Собрать удалось больше трех тонн разбросанных по взлетной полосе золотых слитков.
Собрать удалось больше трех тонн разбросанных по взлетной полосе золотых слитков.
В аэропорту Якутска самолет рассыпал слитки золота
Самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» должен был привезти в Красноярск груз золота с чукотского рудника «Купол». Драгоценный металл принадлежит Чукотской
В Якутске самолет совершил посадку для дозаправки, но при взлете,
Груз частично рассыпался по
Жертв и пострадавших в происшествии нет. Проверку авиационного инцидента начали следователи транспортного следственного управления. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.