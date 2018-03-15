Полицейский застрелил агрессивную собаку, которая чуть не покусала прохожих в Слюдянке
Хозяйка не смогла сама справиться с псом и вызвала стражей порядка.
Хозяйка не смогла сама справиться с псом и вызвала стражей порядка.
Должна была охранять, но сама стала угрозой — накануне в Слюдянке сорвалась с цепи сторожевая собака. Хозяйка запаниковала, понимая, что внезапно разъярившийся пес может сильно покусать прохожих. Да и сама она не рискнула подойти к взбесившейся собаке, а позвонила в полицию.
— Полицейские обнаружили беспородного пса, который вел себя агрессивно, бросался на горожан, а потом и на сотрудников полиции, — сообщает
Пришлось пойти на крайние меры. Чтобы собака не напала на местных жителей, один из стражей порядка вынужден был застрелить ее из табельного оружия.
Напомним, в феврале сотрудник ГИБДД спас 12-летнего школьника от бродячих собак в Иркутске. Стая животных окружила напуганного ребенка в центре города, хватая за рукав куртки. Полицейский разогнал псов, включив сирену служебной машины.
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