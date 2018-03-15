Полицейский застрелил агрессивную собаку, которая чуть не покусала прохожих в Слюдянке

Должна была охранять, но сама стала угрозой — накануне в Слюдянке сорвалась с цепи сторожевая собака. Хозяйка запаниковала, понимая, что внезапно разъярившийся пес может сильно покусать прохожих. Да и сама она не рискнула подойти к взбесившейся собаке, а позвонила в полицию.

— Полицейские обнаружили беспородного пса, который вел себя агрессивно, бросался на горожан, а потом и на сотрудников полиции, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Пришлось пойти на крайние меры. Чтобы собака не напала на местных жителей, один из стражей порядка вынужден был застрелить ее из табельного оружия.