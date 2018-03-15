В Омске из-за непогоды в столице задержан рейс до Москвы

Причиной тому стал обильный снегопад, обрушившийся сегодня на столицу. Из-за непогоды в московских аэропортах в четверг, 15 марта, задержано или отменено около 40 рейсов.

Как отметили в справочной омского аэропорта, рейс до Омска вылетел из Москвы с задержкой и его прибытие ожидается не раньше 17:05, следовательно, и из Омска он вылетит с задержкой.