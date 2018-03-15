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12:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из-за непогоды в столице задержан рейс до Москвы

Согласно расписанию на сайте омского аэропорта, рейс до московского Домодедово, который должен был вылететь из Омска в 17:40, будет задержан.

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Причиной тому стал обильный снегопад, обрушившийся сегодня на столицу. Из-за непогоды в московских аэропортах в четверг, 15 марта, задержано или отменено около 40 рейсов.

Как отметили в справочной омского аэропорта, рейс до Омска вылетел из Москвы с задержкой и его прибытие ожидается не раньше 17:05, следовательно, и из Омска он вылетит с задержкой.

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