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12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина пытался подкупить полицейского, спасая сына

Подростку грозило уголовное наказание за избиение сверстника.

Уфимский Октябрьский суд вынес обвинительный приговор 45-летнему местному жителю по статье «дача взятки должностному лицу». В ходе следствия выяснилось, что в июле прошлого года мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы спасти своего сына от уголовного преследования.

Подросток обвинялся в избиении сверстника, и заботливый отец решил любыми способами уберечь чадо от тюремной решетки. В качестве «вознаграждения» он предложил дознавателю 20 тысяч рублей. И хотя сотрудник правоохранительных органов отказался от столь щедрого предложения, мужчина через 2 дня вновь попросил о встрече, где и был задержан с поличным стражами порядка.

— Обвиняемый признал вину в совершении преступления, — сообщили в пресс-службе уфимской прокуратуры Октябрьского района. — Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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