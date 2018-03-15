В Уфе мужчина пытался подкупить полицейского, спасая сына
Подростку грозило уголовное наказание за избиение сверстника.
Подростку грозило уголовное наказание за избиение сверстника.
Уфимский Октябрьский суд вынес обвинительный приговор 45-летнему местному жителю по статье «дача взятки должностному лицу». В ходе следствия выяснилось, что в июле прошлого года мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы спасти своего сына от уголовного преследования.
Подросток обвинялся в избиении сверстника, и заботливый отец решил любыми способами уберечь чадо от тюремной решетки. В качестве «вознаграждения» он предложил дознавателю 20 тысяч рублей. И хотя сотрудник правоохранительных органов отказался от столь щедрого предложения, мужчина через 2 дня вновь попросил о встрече, где и был задержан с поличным стражами порядка.
— Обвиняемый признал вину в совершении преступления, — сообщили в
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