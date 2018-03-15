В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик отравился неизвестным веществом
Ребенок находится в отделении токсикологии.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Ребенок находится в отделении токсикологии.
В
В среду, 14 марта, ребенка доставили в городскую больницу № 8. Врачи диагностировали у него острое отравление неизвестным веществом. Сейчас мальчик находится в отделении токсикологии. Установлено, что в этот же день у ребенка начались галлюцинации.
По данному факту полицейские проводят проверку.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.