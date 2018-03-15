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12:27 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик отравился неизвестным веществом

Ребенок находится в отделении токсикологии.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик отравился неизвестным веществом.

В среду, 14 марта, ребенка доставили в городскую больницу № 8. Врачи диагностировали у него острое отравление неизвестным веществом. Сейчас мальчик находится в отделении токсикологии. Установлено, что в этот же день у ребенка начались галлюцинации.

По данному факту полицейские проводят проверку.

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