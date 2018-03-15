Полиция задержала самопровозглашенного управляющего «домом Путина»

Юлия Фокеева стала героем публикации «Фонтанки» прошлой весной. Тогда речь шла о попытке рейдерского захвата управляющей компании «Возрождение». После коммунального кризиса 2015 года компания начала обслуживать около 400 домов на Васильевском острове, в том числе — дом № 17 по 2-й линии Васильевского острова, где проживал президент России Владимир Путин. Атака была обставлена так, будто один из собственников отказался от своей 50%-ной доли в обществе, а общее собрание учредителей назначило новым директором Фокину, ранее отношения к сфере ЖКХ не имевшую. Все документы якобы были заверены нотариусами, так что налоговая инспекция внесла изменения в ЕГРЮЛ. И.о. гендиректора УК «Возрождение» Ольга Погосян заявила в прокуратуру Василеостровского района о рейдерской атаке и о том, что незадолго до этого на подобное развитие событий ей намекал Леонид Климковский. В итоге решение о смене собственников и гендиректора было отменено.