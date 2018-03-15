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12:31 (мск), источник: Фонтанка

Полиция задержала самопровозглашенного управляющего «домом Путина»

Юлия Фокеева, которая ранее фигурировала в материалах дела о попытке рейдерского захвата УК «Возрождение», арестована в Петербурге. До этого прокуратура отбила атаку на управляющую компанию, в ведении которой находится, в том числе, квартира Владимира Путина.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», находящаяся в федеральном розыске Фокеева была задержана 15 марта на улице Блохина. Ранее она скрылась от Василеостровского районного суда и была заочно арестована. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Юлия Фокеева стала героем публикации «Фонтанки» прошлой весной. Тогда речь шла о попытке рейдерского захвата управляющей компании «Возрождение». После коммунального кризиса 2015 года компания начала обслуживать около 400 домов на Васильевском острове, в том числе — дом № 17 по 2-й линии Васильевского острова, где проживал президент России Владимир Путин. Атака была обставлена так, будто один из собственников отказался от своей 50%-ной доли в обществе, а общее собрание учредителей назначило новым директором Фокину, ранее отношения к сфере ЖКХ не имевшую. Все документы якобы были заверены нотариусами, так что налоговая инспекция внесла изменения в ЕГРЮЛ. И.о. гендиректора УК «Возрождение» Ольга Погосян заявила в прокуратуру Василеостровского района о рейдерской атаке и о том, что незадолго до этого на подобное развитие событий ей намекал Леонид Климковский. В итоге решение о смене собственников и гендиректора было отменено.

Леонид Климковский также фигурировал ранее в материалах «Фонтанки» в связи с атакой на ООО «Прямые инвестиции» 4 года назад. Уже в 2018 году его «Балтийская управляющая компания» попыталась взять под опеку сотню домов в Московском районе, которые обслуживает «Профсервис». Госжилинспекция отказала компании в заявлениях. Прокуратура провела проверку по вопросу фальсификации протоколов общего собрания собственников жилья, после чего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

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