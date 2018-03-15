Владимир Путин рассказал, как принимал решение о штурме в театре на Дубровке

На вопрос о том, сам ли он принимал решение о штурме здания, господин Путин ответил: «Конечно, здесь не было другого варианта. Никто, кроме меня, это решение принять не мог».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-98331381&id=456239217&hash=128d1172600dcc9e&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам президента, решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов.

«В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь, и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», — сказал Владимир Путин.

Также он выразил уверенность, что «если бы ничего не делали, количество жертв было бы гораздо больше».