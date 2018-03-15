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15:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин рассказал, как принимал решение о штурме в театре на Дубровке

Президент России Владимир Путин в фильме о Андрея Кондрашова «Путин» рассказал, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост». Вторую часть фильма опубликовал во «ВКонтакте» журналист Дмитрий Киселев.

На вопрос о том, сам ли он принимал решение о штурме здания, господин Путин ответил: «Конечно, здесь не было другого варианта. Никто, кроме меня, это решение принять не мог».

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По словам президента, решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов.

«В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь, и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», — сказал Владимир Путин.

Также он выразил уверенность, что «если бы ничего не делали, количество жертв было бы гораздо больше».

Теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. Зрителей мюзикла «Норд-Ост» взяла в заложники группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. В результате операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании террористы и 130 человек из числа заложников.

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