Владимир Путин рассказал, как принимал решение о штурме в театре на Дубровке

На вопрос о том, сам ли он принимал решение о штурме здания, господин Путин ответил: «Конечно, здесь не было другого варианта. Никто, кроме меня, это решение принять не мог».
По словам президента, решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов.
«В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь, и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить», — сказал Владимир Путин.
Также он выразил уверенность, что «если бы ничего не делали, количество жертв было бы гораздо больше».
Теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. Зрителей мюзикла «Норд-Ост» взяла в заложники группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. В результате операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании террористы и 130 человек из числа заложников.
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