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13:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Осинском районе осудили убийц гражданина КНР

В Осинском районе 23-летний Леонид В. и 25-летний Никита Ф. признаны виновными в разбойном нападении на гражданина КНР и причинении ему тяжкого вреда здоровью, повлекшёго его смерть.

Как сообщает 15 марта 2018 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, вечером 11 ноября 2017 года они проникли на территорию производственной базы в с. Русские Янгуты, чтобы похитить товары и деньги, но их обнаружил проживавший там гражданин КНР. Осужденные избили мужчину, он скончался на месте происшествия. После злоумышленники похитили принадлежавшее ему имущество на сумму более19 тыс. рублей.

Приговором суда они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111, п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ. Леониду В. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Никите Ф. — в виде 12 лет 2 месяцев. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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