В Осинском районе осудили убийц гражданина КНР
В Осинском районе 23-летний Леонид В. и 25-летний Никита Ф. признаны виновными в разбойном нападении на гражданина КНР и причинении ему тяжкого вреда здоровью, повлекшёго его смерть.
В Осинском районе 23-летний Леонид В. и 25-летний Никита Ф. признаны виновными в разбойном нападении на гражданина КНР и причинении ему тяжкого вреда здоровью, повлекшёго его смерть.
Как сообщает 15 марта 2018 года
Приговором суда они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111, п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ. Леониду В. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Никите Ф. — в виде 12 лет 2 месяцев. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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