В Осинском районе осудили убийц гражданина КНР

Как сообщает 15 марта 2018 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, вечером 11 ноября 2017 года они проникли на территорию производственной базы в с. Русские Янгуты, чтобы похитить товары и деньги, но их обнаружил проживавший там гражданин КНР. Осужденные избили мужчину, он скончался на месте происшествия. После злоумышленники похитили принадлежавшее ему имущество на сумму более19 тыс. рублей.