15 мигрантов задержали в Сочи за нарушение пограничного режима
В приграничных районах Сочи пограничники и полицейские в ходе рейда в окрестностях поселков Весёлое и Нижняя Шиловка обнаружили 15 иностранцев, которые не смогли подтвердить законность своего нахождения вблизи
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