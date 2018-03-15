15 мигрантов задержали в Сочи за нарушение пограничного режима

У всех мигрантов отсутствовали пропуска в пограничную зону. Правоохранители установили, что все приезжие из Средней Азии и с восточного побережья Каспийского моря прибыли в пограничную зону в поисках работы.

Закрепиться в приграничье им так и не удалось — гостей из-за рубежа задержали и привлекли к административной ответственности по статье 18.2 КоАП РФ.