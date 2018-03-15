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17:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

15 мигрантов задержали в Сочи за нарушение пограничного режима

В приграничных районах Сочи пограничники и полицейские в ходе рейда в окрестностях поселков Весёлое и Нижняя Шиловка обнаружили 15 иностранцев, которые не смогли подтвердить законность своего нахождения вблизи российско-абхазской границы.

У всех мигрантов отсутствовали пропуска в пограничную зону. Правоохранители установили, что все приезжие из Средней Азии и с восточного побережья Каспийского моря прибыли в пограничную зону в поисках работы.

Закрепиться в приграничье им так и не удалось — гостей из-за рубежа задержали и привлекли к административной ответственности по статье 18.2 КоАП РФ.

Суд не ограничился штрафными санкциями. В отношении всех правонарушителей он принял решение об административном выдворении из России. Для исполнения решения суда граждан передали судебным приставам.

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