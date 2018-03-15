Волгоградка лишилась денег, поверив в доплату за участие в выборах
Мошенницу, представившуюся сотрудницей администрации, жертвой которой стала 82-летняя пенсионерка, ищут сотрудники полиции.
Мошенницу, представившуюся сотрудницей администрации, жертвой которой стала 82-летняя пенсионерка, ищут сотрудники полиции.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В полиции отметили, что незадолго до выборов случаи подобных мошенничеств увеличились. Стражи порядка настоятельно рекомендуют волгоградцам проявлять бдительность и не пускать в дом незнакомцев. Кроме того, в полиции напоминают- голосование на выборах является бесплатным, а денежные выплаты за «отдачу» голоса в пользу конкретных кандидатов — незаконными.
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