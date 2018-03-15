Волгоградка лишилась денег, поверив в доплату за участие в выборах

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 14 марта в полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что накануне к ней пришла неизвестная женщина и представилась сотрудником администрации. Незнакомка рассказала, что пенсионерам полагается дополнительная выплата за участие в выборах в сумме тысяча рублей. Затем женщина протянула пенсионерки купюру в пять тысяч рублей, попросила сдачи и удалилась. Рассмотрев полученную бумажку, пенсионерка увидела, что ей дали билет «Банка приколов».