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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка лишилась денег, поверив в доплату за участие в выборах

Мошенницу, представившуюся сотрудницей администрации, жертвой которой стала 82-летняя пенсионерка, ищут сотрудники полиции.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 14 марта в полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что накануне к ней пришла неизвестная женщина и представилась сотрудником администрации. Незнакомка рассказала, что пенсионерам полагается дополнительная выплата за участие в выборах в сумме тысяча рублей. Затем женщина протянула пенсионерки купюру в пять тысяч рублей, попросила сдачи и удалилась. Рассмотрев полученную бумажку, пенсионерка увидела, что ей дали билет «Банка приколов».

В полиции отметили, что незадолго до выборов случаи подобных мошенничеств увеличились. Стражи порядка настоятельно рекомендуют волгоградцам проявлять бдительность и не пускать в дом незнакомцев. Кроме того, в полиции напоминают- голосование на выборах является бесплатным, а денежные выплаты за «отдачу» голоса в пользу конкретных кандидатов — незаконными.

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