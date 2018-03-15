Ледяная глыба рухнула на женщину в центре Воронежа
Пострадавшую увезли на скорой помощи.
Пострадавшую увезли на скорой помощи.
Утром 15 марта жительница Воронежа проходила по тротуару мимо дома № 4 на улице Плехановской. С крыши пятиэтажного дома прямо на эту женщину упала внушительная сосулька. Как сообщают очевидцы, ледяная глыба могла пробить голову женщине. Пострадавшую вскоре госпитализировали.
Как рассказали в
Самое страшное, что подобные случаи с падением сосулек на людей все чаще случают на центральных улицах города. Мимо того же дома № 4 на улице Плехановской ходят каждый день сотни студентов в главный корпус ВГУ. Вероятно, местной УК придется ответить за ненадлежащее оказание услуг.
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