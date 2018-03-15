Ледяная глыба рухнула на женщину в центре Воронежа

Утром 15 марта жительница Воронежа проходила по тротуару мимо дома № 4 на улице Плехановской. С крыши пятиэтажного дома прямо на эту женщину упала внушительная сосулька. Как сообщают очевидцы, ледяная глыба могла пробить голову женщине. Пострадавшую вскоре госпитализировали.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, сообщение о данном происшествии уже поступило, по данному факту проводится проверка.

Самое страшное, что подобные случаи с падением сосулек на людей все чаще случают на центральных улицах города. Мимо того же дома № 4 на улице Плехановской ходят каждый день сотни студентов в главный корпус ВГУ. Вероятно, местной УК придется ответить за ненадлежащее оказание услуг.