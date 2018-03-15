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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина из нагана застрелил постояльца хостела в поселке Мулино

Также он угрожал убийством еще одному мужчине.

Источник: AP 2018

В Дзержинске будут судить 48-летнего мужчину, который из нагана застрелил постояльца хостела в поселке Мулино летом 2017 года. Также он угрожал убийством еще одному человеку. Уголовное дело было возбуждено сразу по трем статьям — убийство, угроза убийством и незаконный оборот огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Преступление было совершено 14 июля 2017 года в мулинской мини-гостинице, куда ранним утром пришел нетрезвый обвиняемый. Поссорившись с двумя постояльцами из-за своего намерения остановиться в этом хостеле, мужчина выстрелил одному из них из нагана в живот. От полученных ран 46-летний потерпевший скончался на месте. Второго постояльца злоумышленник толкнул и выстрелил перед ним в пол, угрожая убить. Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, оружие мужчина приобрел и хранил незаконно.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Свою вину он признал полностью. Уголовное дело направлено в Володарский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

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