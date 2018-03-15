Мужчина из нагана застрелил постояльца хостела в поселке Мулино
Также он угрожал убийством еще одному мужчине.
Также он угрожал убийством еще одному мужчине.
В Дзержинске будут судить 48-летнего мужчину, который из нагана застрелил постояльца хостела в поселке Мулино летом 2017 года. Также он угрожал убийством еще одному человеку. Уголовное дело было возбуждено сразу по трем статьям — убийство, угроза убийством и незаконный оборот огнестрельного оружия, сообщает
Преступление было совершено 14 июля 2017 года в мулинской
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Свою вину он признал полностью. Уголовное дело направлено в Володарский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.
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