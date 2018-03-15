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14:28 (мск), источник: ТАСС

Сотрудники интерната на Урале, где дети заявили о насилии, вернулись на работу

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Четверо ранее отстраненных от работы сотрудников школы-интерната в Челябинской области, где идет следствие по уголовному делу об изнасиловании воспитанников, вернулись к исполнению своих обязанностей. По этому факту будет проведена проверка, сообщила ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

«В настоящий момент четыре сотрудника интерната вновь приступили к исполнению своих обязанностей. Будем проверять, насколько это правомерное решение, насколько оно соответствует интересам детей», — сказала собеседница агентства.

Местные СМИ ранее сообщили, что сотрудников учреждения отстранили от работы после начала расследования уголовного дела об изнасиловании нескольких воспитанников.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по заявлениям руководства интерната и опекунов воспитанников, переданных в их семьи, по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявители сообщили о совершении местным жителем преступлений против половой неприкосновенности воспитанников, после чего был установлен и задержан 51-летний мужчина. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

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