Сотрудники интерната на Урале, где дети заявили о насилии, вернулись на работу

«В настоящий момент четыре сотрудника интерната вновь приступили к исполнению своих обязанностей. Будем проверять, насколько это правомерное решение, насколько оно соответствует интересам детей», — сказала собеседница агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по заявлениям руководства интерната и опекунов воспитанников, переданных в их семьи, по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявители сообщили о совершении местным жителем преступлений против половой неприкосновенности воспитанников, после чего был установлен и задержан 51-летний мужчина. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.