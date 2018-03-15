Бродячие собаки покусали ребенка в Омске
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Следственные органы проверяют информацию о нападении бродячих собак на ребенка в Омске, сообщает
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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Следственные органы проверяют информацию о нападении бродячих собак на ребенка в Омске, сообщает
«По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Московка-2 города Омска, две бродячие собаки напали на мальчика, разорвав ему одежду и пакет со сменной обувью, в настоящее время ребенок проходит профилактическое лечение», — говорится в сообщении.
О случившемся сообщила в соцсетях мать мальчика. По результатам проверки будет дана оценка действиям или бездействию специализированной организации, ответственной за отлов бродячих животных.
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