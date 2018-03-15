Бродячие собаки покусали ребенка в Омске

«По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Московка-2 города Омска, две бродячие собаки напали на мальчика, разорвав ему одежду и пакет со сменной обувью, в настоящее время ребенок проходит профилактическое лечение», — говорится в сообщении.