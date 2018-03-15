На вокзале в Омской области у мужчины нашли взрывчатку
Сотрудники полиции на железнодорожной станции «Называевская» задержали местного жителя с опасным веществом.
Сотрудники полиции на железнодорожной станции «Называевская» задержали местного жителя с опасным веществом.
Во время личного досмотра полицейские обнаружили во внутреннем кармане куртки 54-летнего мужчины бумажный сверток с сыпучим веществом. Как заключил эксперт, в свертке было более 100 грамм взрывчатки — дымного ружейного пороха для охотничьих патронов к гладкоствольному огнестрельному оружию.
Мужчина пояснил, что летом 2016 года нашел у себя дома сверток, принадлежавший его покойному брату, который при жизни был охотником. Сельчанин собирался отдать его местным охотникам, но забыл со временем.
Тем не менее, в отношении мужчины возбудили дело за незаконное хранение взрывчатых веществ. Мужчина может отправиться за решетку на срок до 5 лет, причем заплатить штраф размером до 100 тысяч рублей.
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