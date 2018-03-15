На вокзале в Омской области у мужчины нашли взрывчатку

Во время личного досмотра полицейские обнаружили во внутреннем кармане куртки 54-летнего мужчины бумажный сверток с сыпучим веществом. Как заключил эксперт, в свертке было более 100 грамм взрывчатки — дымного ружейного пороха для охотничьих патронов к гладкоствольному огнестрельному оружию.

Мужчина пояснил, что летом 2016 года нашел у себя дома сверток, принадлежавший его покойному брату, который при жизни был охотником. Сельчанин собирался отдать его местным охотникам, но забыл со временем.