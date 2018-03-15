В Ростовской области при пожаре погибла 52-летняя женщина

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, вызов поступил в 02:57. На место сразу же выехали огнеборцы. Известно, что общая площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров. По предварительным данным, огонь вспыхнул в одной из комнат. Сообщается о погибшей 52-летней женщине. Спасти ее не удалось, предположительно, она отравилась продуктами горения.