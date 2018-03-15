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16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при пожаре погибла 52-летняя женщина

В среду, 14 марта, на пульт дежурного единой диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре. Звонивший рассказал, что возгорание произошло в одноэтажном частном доме в городе Морозовске Ростовской области на улице Истомина, 38.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, вызов поступил в 02:57. На место сразу же выехали огнеборцы. Известно, что общая площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров. По предварительным данным, огонь вспыхнул в одной из комнат. Сообщается о погибшей 52-летней женщине. Спасти ее не удалось, предположительно, она отравилась продуктами горения.

В ведомстве добавили, что на месте работали восемь человек спасателей и три спецмашины. Уже через 18 минут огонь удалось ликвидировать.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

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