Под Волгоградом пьяный на внедорожнике пытался сбить сотрудника полиции

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 14 марта в 16:10 в ходе рейда на дороге близ села Путь Ильича наряд полиции попытался остановить автомобиль ВАЗ-2121, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Однако водитель не только проигнорировал требование сотрудника ДПС, но и попытался сбить участкового.

Лишь после предупредительного выстрела в воздух из табельного пистолета, нарушителя удалось задержать. Им оказался 42-летний житель села Ленинец Николаевского района. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.