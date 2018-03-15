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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом пьяный на внедорожнике пытался сбить сотрудника полиции

В Николаевском районе Волгоградской области сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания пьяного водителя на внедорожнике.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 14 марта в 16:10 в ходе рейда на дороге близ села Путь Ильича наряд полиции попытался остановить автомобиль ВАЗ-2121, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Однако водитель не только проигнорировал требование сотрудника ДПС, но и попытался сбить участкового.

Лишь после предупредительного выстрела в воздух из табельного пистолета, нарушителя удалось задержать. Им оказался 42-летний житель села Ленинец Николаевского района. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.

Полицейские выяснили, что в феврале 2018 года мужчину на полтора года лишили «прав» за езду в нетрезвом виде. Сейчас по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело. Проверкой установлено, что оружие полицейский применил на законных основаниях.

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