Под Волгоградом пьяный на внедорожнике пытался сбить сотрудника полиции
В Николаевском районе Волгоградской области сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания пьяного водителя на внедорожнике.
В Николаевском районе Волгоградской области сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания пьяного водителя на внедорожнике.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Лишь после предупредительного выстрела в воздух из табельного пистолета, нарушителя удалось задержать. Им оказался 42-летний житель села Ленинец Николаевского района. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался.
Полицейские выяснили, что в феврале 2018 года мужчину на полтора года лишили «прав» за езду в нетрезвом виде. Сейчас по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело. Проверкой установлено, что оружие полицейский применил на законных основаниях.
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