Укравшего таксофон парня нашли по следам на снегу

Аппарат стоимостью более 25 тыс. руб. пропал с ул. 40 лет Победы с. Обшаровка. Похищенный таксофон полицейские нашли в снегу недалеко от места происшествия. Также правоохранители заметили следы на снегу, предположительно, оставленные вором. По ним оперативники вышли к жилому дому, где нашли подозреваемого.