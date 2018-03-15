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13:57 (мск), источник: Volga News

Укравшего таксофон парня нашли по следам на снегу

В Приволжском районе 18-летнего жителя Октябрьска задержали по подозрению в краже таксофона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Аппарат стоимостью более 25 тыс. руб. пропал с ул. 40 лет Победы с. Обшаровка. Похищенный таксофон полицейские нашли в снегу недалеко от места происшествия. Также правоохранители заметили следы на снегу, предположительно, оставленные вором. По ним оперативники вышли к жилому дому, где нашли подозреваемого.

Парень рассказал, что похитил таксофон, чтобы выручить деньги от сдачи аппарата на металлолом. Но, осмотрев украденное внимательно, он понял, что ценных запчастей в нем нет, и выбросил таксофон в сугроб.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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