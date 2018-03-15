Братчанин догнал и задержал вора, ограбившего магазин

Нападения на магазины — случай, к сожалению, не редкий. Так, поздним вечером 27 февраля преступник ворвался в помещение на улице Гайнулина в Братске. Молоденькие продавщицы убежали в подсобку и закрылись, пока вор искал, чем поживиться. Одна из девушек дрожащими руками набрала номер хорошего друга Романа Тазина.

— Услышав, что девушка плачет и очень испугана, я бросил свои дела и тут же помчался к магазину, — рассказал позже Роман. — На моем месте, наверное, так бы поступил каждый.

Когда грабитель ушел, девушки выбрались из подсобки и нажали «тревожную кнопку». А молодой человек поехал искать грабителя. Буквально через пару минут он догнал вора. Ящик с деньгами преступник отбросил в сугроб, а сам сделал вид, будто вытаскивает из пазухи оружие. Но Роман не спасовал и не давал преступнику унести ноги, пока мчалась подмога — сотрудники охранного агентства. Вместе они передали грабителя полицейским.