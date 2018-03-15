Осужденный на два года омич сбежал из зала суда перед приговором
Теперь бизнесмена Спартака Васильева разыскивают стражи порядка.
Теперь бизнесмена Спартака Васильева разыскивают стражи порядка.
Как сообщает
Однако
Напомним, Васильев задолжал государству 23 миллиона рублей налогов, подав в 2015 году заведомо ложные сведения о доходах и выполненных работах. На время следствия он был под подпиской о невыезде, но когда почувствовал, что его ждет реальный срок, то просто убежал.
Несмотря на неловкую ситуацию, приговор Васильеву Ленинский суд вынес «заочно» — осталось найти осужденного.
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