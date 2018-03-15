Осужденный на два года омич сбежал из зала суда перед приговором

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, сегодня Ленинский районный суд вынес приговор руководителю ООО «СтройМонтажСервис» Спартаку Васильеву. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов, ему назначили наказание в виде двух лет колонии.

Однако кое-что в суде пошло не так: Васильев подозревал, что его осудят и возьмут под стражу, а потому воспользовался моментом, когда судья ушел обдумывать приговор — и сбежал из здания. Сейчас он объявлен в розыск.

Напомним, Васильев задолжал государству 23 миллиона рублей налогов, подав в 2015 году заведомо ложные сведения о доходах и выполненных работах. На время следствия он был под подпиской о невыезде, но когда почувствовал, что его ждет реальный срок, то просто убежал.