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17:24 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде лжемебельщик обманул пятерых клиентов на миллион рублей

Калининградская полиция задержала мошенника, который, представляясь изготовителем мебели, обманул пятерых заказчиков на миллион рублей. Об этом сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Источник: Клопс.ru

Мужчина предлагал знакомым или посетителям магазинов изготовить для них мебель на заказ. Получив деньги, мошенник переставал выходить на связь. Таким образом ему удалось обмануть пятерых граждан, выманив у них более 1,1 млн рублей в общей сложности.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

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