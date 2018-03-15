В Калининграде лжемебельщик обманул пятерых клиентов на миллион рублей

Мужчина предлагал знакомым или посетителям магазинов изготовить для них мебель на заказ. Получив деньги, мошенник переставал выходить на связь. Таким образом ему удалось обмануть пятерых граждан, выманив у них более 1,1 млн рублей в общей сложности.