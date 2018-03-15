В Калининграде лжемебельщик обманул пятерых клиентов на миллион рублей
Калининградская полиция задержала мошенника, который, представляясь изготовителем мебели, обманул пятерых заказчиков на миллион рублей. Об этом сообщает начальник
Калининградская полиция задержала мошенника, который, представляясь изготовителем мебели, обманул пятерых заказчиков на миллион рублей. Об этом сообщает начальник
Мужчина предлагал знакомым или посетителям магазинов изготовить для них мебель на заказ. Получив деньги, мошенник переставал выходить на связь. Таким образом ему удалось обмануть пятерых граждан, выманив у них более 1,1 млн рублей в общей сложности.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).
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