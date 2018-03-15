Мошенники стянули миллион рублей у 93-летней пенсионерки из Воронежской области

93-летняя жительница Верхнехавского района возвращалась из аптеки, когда на улице к ней подошли незнакомцы, представившись гражданами соседнего государства. Они попросили старушку дать им место, где можно было бы переодеться и оставить вещи.

— Пожилая женщина пригласила новых знакомых домой. Мошенники из разговора с пенсионеркой узнали, что у нее на сберегательной книжке есть накопления, на которые она собирается приобрести квартиру внуку. Тогда мошенники предложили удвоить сумму, — рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

На следующий день доверчивая женщина сняла миллион рублей и передала их. Мошенники обещали вернуть все с процентами через несколько дней. Кроме того под матросом они оставили залог в виде 6 пачек купюр на сумму 1,8 млн рублей.

— Пенсионерка около недели ждала перечислений, но вскоре поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Деньги под матрасом оказались билетами «Банка приколов», — сообщили в полиции.