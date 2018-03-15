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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Мошенники стянули миллион рублей у 93-летней пенсионерки из Воронежской области

В залог они оставили женщине банкноты «Банка приколов».

93-летняя жительница Верхнехавского района возвращалась из аптеки, когда на улице к ней подошли незнакомцы, представившись гражданами соседнего государства. Они попросили старушку дать им место, где можно было бы переодеться и оставить вещи.

— Пожилая женщина пригласила новых знакомых домой. Мошенники из разговора с пенсионеркой узнали, что у нее на сберегательной книжке есть накопления, на которые она собирается приобрести квартиру внуку. Тогда мошенники предложили удвоить сумму, — рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

На следующий день доверчивая женщина сняла миллион рублей и передала их. Мошенники обещали вернуть все с процентами через несколько дней. Кроме того под матросом они оставили залог в виде 6 пачек купюр на сумму 1,8 млн рублей.

— Пенсионерка около недели ждала перечислений, но вскоре поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Деньги под матрасом оказались билетами «Банка приколов», — сообщили в полиции.

Сейчас преступников разыскивают. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция предупреждает, если на улице с вами пытается заговорить незнакомец, обращаясь к вам с просьбой, вопросом или предложением, будьте бдительны.

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