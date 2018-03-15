Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
У петербуржцев из кранов потек бензин
Лолита исполнила «безумный» танец прямо в аэропорту
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Начало операции против РФ: послание Путина достигло цели - СМИ
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Венере Милосской сделали протезы
13:26 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске осужденный пытался сбежать из здания суда, выпрыгнув из окна

НОВОСИБИРСК, 15 мар — РИА Новости. Осужденный пытался сбежать из здания суда в Новосибирске, выпрыгнув из окна четвертого этажа, сообщил РИА Новости представитель УФССП по региону.

Источник: РИА Новости

Вскоре после неудачной попытки побега мужчину задержали.

«Сегодня в здание Центрального районного суда на судебное заседание прибыл гражданин вместе с мамой. После оглашения приговора судьей покинул здание суда, выпрыгнув из окна четвертого этажа», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оперативно отреагировал, увидев произошедшее, и оповестил резервную группу.

«После непродолжительного преследования гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции», — сказал представитель УФССП.

Как сообщили в суде, в зале заседания на четвертом этаже в четверг рассматривалось уголовное дело в отношении Александра Марченко, обвиняемого в совершении преступления по статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Приговором суда от 15 марта Марченко А. А. признан виновным в совершении преступления… ему назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года», — говорится в сообщении. Мера пресечения Марченко с подписки о невыезде была изменена на содержание под стражей до вступления приговора в силу.

В суде отметили, что сразу после провозглашения приговора в 12.05 (08.05 мск) осужденный сбежал из зала суда, выпрыгнув из окна. На место вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудники конвойной службы установили, что угрозы жизни и здоровью осужденного нет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Новосибирске осужденный пытался сбежать из здания суда, выпрыгнув из окна
В Новосибирском театре музыкальной комедии рассказали о работе с Квинихидзе
Россия готова выслать британских дипломатов
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось 9 тонн золота
Видео дня. Зловещие облака над Новым Орлеаном
Украинская компания лидирует в производстве сериалов для России
Собчак: Запад должен наказывать российских чиновников
Активы богатых россиян в Великобритании могут арестовать
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь