В Новосибирске осужденный пытался сбежать из здания суда, выпрыгнув из окна

Источник: РИА Новости

Вскоре после неудачной попытки побега мужчину задержали.

«Сегодня в здание Центрального районного суда на судебное заседание прибыл гражданин вместе с мамой. После оглашения приговора судьей покинул здание суда, выпрыгнув из окна четвертого этажа», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов оперативно отреагировал, увидев произошедшее, и оповестил резервную группу.

«После непродолжительного преследования гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции», — сказал представитель УФССП.

Как сообщили в суде, в зале заседания на четвертом этаже в четверг рассматривалось уголовное дело в отношении Александра Марченко, обвиняемого в совершении преступления по статье УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Приговором суда от 15 марта Марченко А. А. признан виновным в совершении преступления… ему назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года», — говорится в сообщении. Мера пресечения Марченко с подписки о невыезде была изменена на содержание под стражей до вступления приговора в силу.