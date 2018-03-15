«Плохо себя вела»: отчим сознался в убийстве пятилетней девочки в Сочи

Источник: РИА Новости

Ушла из дома?

Вероника Тришкина пропала во вторник вечером в селе Бестужевское Адлерского района Сочи. По сообщению пресс-службы ГУМВД России по Краснодарскому краю, первые часы родственники пытались найти ее самостоятельно, после чего обратились в полицию.

«Для проведения поисковых мероприятий пропавшей девочки были созданы группы, в которые вошли более 500 сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, МЧС и местные жители. Всего в поисковых мероприятиях задействовано более тысячи человек», — говорилось в сообщении ведомства.

Безрезультатные поиски девочки велись всю ночь. На следующий день общее число людей, участвующих в операции, увеличилось до 1,3 тысячи человек, также были задействованы кинологи и беспилотники. Работы осложняла плохая погода: то и дело начинался дождь, переходящий в ливень.

По данным сочинских властей, в Бестужевском был организован оперативный штаб, где людям выдавали дождевики, горячий чай и питьевую воду. В случае расширения зоны поиска планировалось привлечь к операции еще 700 сотрудников администрации.

В поисках отчима

Одним из активных участников поисков девочки стал ее отчим, 28-летний Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы. Мама ребенка, по данным СК РФ, в это время находилась в больнице. Именно мужчина сообщил о пропаже ребенка, а после перестал выходить на контакт. Полиция разослала ориентировки с целью установить его местонахождение.

Позже правоохранительные органы нашли отчима ребенка в одном из хостелов Адлерского района на границе с Абхазией.

Все это время в окрестностях Сочи продолжались поиски Вероники. Только с наступлением темноты спасатели МЧС прекратили работы, пообещав продолжить операцию на следующий день. Однако утром поисковики отряда «Лиза Алерт» официально заявили, что пропавшая девочка найдена мертвой.

Вынес в сумке и оставил у реки

Как сообщила пресс-служба СК РФ, в убийстве девочки подозревается ее отчим, который дал признательные показания.

Со слов подозреваемого, в минувший понедельник он остался с девочкой один дома. По его утверждению, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, «за что он несколько раз ударил ее в область груди» и уложил спать.

Утром мужчина вышел в магазин, а вернувшись, нашел девочку мертвой. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина рассказал соседям о «пропаже» ребенка и начал «поиски», а затем перестал выходить на связь.

Впоследствии мужчина рассказал следователям, где именно он оставил мертвого ребенка. Его показания подтвердились — тело нашли в указанном месте.