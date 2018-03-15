Самолёт авиакомпании из Новосибирска «потерял» тонны золота в Якутии
Причиной падения слитков, по предварительным данным, стала неправильная фиксация, рассказали в
Причиной падения слитков, по предварительным данным, стала неправильная фиксация, рассказали в
Самолёт авиакомпании из Новосибирска «потерял» тонны золота в Якутии, об этом сообщает
15 марта примерно в 13 часов по местному времени самолет авиакомпании «Нимбус» из Новосибирска находился в аэропорту «Якутск». Борт выполняй рейс «Якутск — Красноярск — рудник «Купол».
«В момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка
Часть груза рассыпалась по
«По предварительным данным причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза», — подчеркнули в СК.
По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Авиакомпания «Нимбус» зарегистрирована по адресу г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 21, к.7А. Основным видом деятельности компании является Деятельность грузового воздушного транспорта.
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