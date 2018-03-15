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13:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Самолёт авиакомпании из Новосибирска «потерял» тонны золота в Якутии

Причиной падения слитков, по предварительным данным, стала неправильная фиксация, рассказали в Восточно-Сибирском СК на транспорте.

Самолёт авиакомпании из Новосибирска «потерял» тонны золота в Якутии, об этом сообщает Восточно-Сибирское СК на транспорте.

15 марта примерно в 13 часов по местному времени самолет авиакомпании «Нимбус» из Новосибирска находился в аэропорту «Якутск». Борт выполняй рейс «Якутск — Красноярск — рудник «Купол».

«В момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании», — отметили в СК.

Часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков. Материального ущерба в результате ее падения не причинено. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту «Маган» города Якутска.

«По предварительным данным причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза», — подчеркнули в СК.

По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Авиакомпания «Нимбус» зарегистрирована по адресу г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 21, к.7А. Основным видом деятельности компании является Деятельность грузового воздушного транспорта.

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