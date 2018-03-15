Самолёт авиакомпании из Новосибирска «потерял» тонны золота в Якутии, об этом сообщает Восточно-Сибирское СК на транспорте.

15 марта примерно в 13 часов по местному времени самолет авиакомпании «Нимбус» из Новосибирска находился в аэропорту «Якутск». Борт выполняй рейс «Якутск — Красноярск — рудник «Купол».

«В момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании», — отметили в СК.

Часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков. Материального ущерба в результате ее падения не причинено. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту «Маган» города Якутска.

«По предварительным данным причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза», — подчеркнули в СК.

По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.