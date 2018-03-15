За прошлый год в Прикамье раскрыт 371 факт коррупции

Также полицейские выявили 121 преступление на потребительском рынке, 296 — в кредитно-финансовой сфере, 58 — в лесопромышленном комплексе, 62 — в сфере ЖКХ, 103 — в сфере строительства. Зарегистрировано 98 фактов хищения бюджетных средств. Закрыто 199 фирм-однодневок.

По материалам полицейских следственные органы расследовали 720 уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, из них 588 направлены в суд. Найдено 566 подозреваемых, из них 421 привлекли к уголовной ответственности.

В совершении коррупционных преступлений изобличены два высокопоставленных должностных лица правительства Пермского края, 14 глав органов местного самоуправления, четыре руководителя краевых бюджетных организаций.

В суд направлены уголовные дела:

— по статье «Незаконная банковская деятельность». Группировки от имени ООО и некоммерческих организаций без лицензии совершали банковские операции. Материальный ущерб был причинен 70 гражданам на сумму 79,5 млн рублей;.

— по статье «Мошенничество». Преступная организация в составе 31 человека под видом продажи физиотерапевтических аппаратов обманывала пенсионеров. Общий ущерб превысил 19,7 млн рублей.

В полиции отметили, что в 2017 году суд признал виновным в получении крупных взяток:

— экс-руководителя управления капитального строительства Пермского района. Приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на семь млн рублей;.

— начальника отдела тылового обеспечения ГУФСИН России по Пермскому краю. Приговорен к лишению свободы на 11 лет и штрафу в 17 млн рублей;.