За прошлый год в Прикамье раскрыт 371 факт коррупции
В полиции подвели итоги за прошедший год и два месяца нынешнего. Всего было выявлено 1112 преступлений, в том числе совершенные высокопоставленными лицами.
В полиции подвели итоги за прошедший год и два месяца нынешнего. Всего было выявлено 1112 преступлений, в том числе совершенные высокопоставленными лицами.
Также полицейские выявили 121 преступление на потребительском рынке, 296 — в
По материалам полицейских следственные органы расследовали 720 уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, из них 588 направлены в суд. Найдено 566 подозреваемых, из них 421 привлекли к уголовной ответственности.
В совершении коррупционных преступлений изобличены два высокопоставленных должностных лица правительства Пермского края, 14 глав органов местного самоуправления, четыре руководителя краевых бюджетных организаций.
В суд направлены уголовные дела:
— по статье «Незаконная банковская деятельность». Группировки от имени ООО и некоммерческих организаций без лицензии совершали банковские операции. Материальный ущерб был причинен 70 гражданам на сумму 79,5 млн рублей;.
— по статье «Мошенничество». Преступная организация в составе 31 человека под видом продажи физиотерапевтических аппаратов обманывала пенсионеров. Общий ущерб превысил 19,7 млн рублей.
В полиции отметили, что в 2017 году суд признал виновным в получении крупных взяток:
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— начальника отдела тылового обеспечения ГУФСИН России по Пермскому краю. Приговорен к лишению свободы на 11 лет и штрафу в 17 млн рублей;.
— руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Приговорен к двум годам лишения свободы и штрафу 580 тыс. рублей.
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