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16:04 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону задержали подозреваемого в наркоторговле

Правоохранители обнаружили и изъяли у 52-летнего ростовчанина около 4 граммов марихуаны.

Теперь мужчину подозревают в торговле наркотиками, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По предварительным данным, злоумышленник сбывал запрещенное вещество путем закладок.

Сейчас в отношении жителя донской столицы возбуждено уголовное дело.

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