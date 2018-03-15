На Дону задержали подозреваемого в наркоторговле
Правоохранители обнаружили и изъяли у 52-летнего ростовчанина около 4 граммов марихуаны.
Правоохранители обнаружили и изъяли у 52-летнего ростовчанина около 4 граммов марихуаны.
Теперь мужчину подозревают в торговле наркотиками, сообщили в
По предварительным данным, злоумышленник сбывал запрещенное вещество путем закладок.
Сейчас в отношении жителя донской столицы возбуждено уголовное дело.
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